محدّث انتهت - النجوم (1) - (1) الداخلية
الأحد، 31 مارس 2019 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة النجوم أمام الداخلية في صراع الهبوط ضمن الجولة الـ 27 من الدوري المصري.
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** النجوم في المركز الأخير برصيد 23 نقطة من 26 مباراة، بينما الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة من نفس عدد المباريات.
** ق71 جوووووووووووووول إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية يسجل بالخطأ في مرماه بعد تسديدة أوبري شيروا
** الشوط الثاني
** الداخلية (1) - (0) النجوم
** استراحة
** لعبة ثنائية بين كيفين موهيري وعبد العزيز السيد والأخير يسدد بقوة في الشباك ويسجل الهدف الأول في مرمى النجوم
** ق45 جوووووووووووووول عبد العزيز السيد والهدف الأول لـ الداخلية في مرمى النجوم في الوقت القاتل من الشوط الأول
** النجوم (0) - (0) الداخلية
** انطلاق المباراة