كرة طائرة - مجموعات سهلة للأهلي وسموحة في بطولة إفريقيا للأندية

أسفرت مراسم قرعة البطولة الإفريقية لأندية رجال الكرة الطائرة عن وقوع الأهلي وسموحة في مجموعتين سهلتين.

ويدخل الأهلي البطولة من أجل الدفاع عن لقبه في المسابقة المقرر إقامتها على صالة النادي بمقر الجزيرة.

وتنطلق البطولة الإفريقية للأندية في الفترة من 1 إلى 10 أبريل المقبل.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - إنجيس الإيفواري - الشرطة البتسواني - الإسمنت الاثيوبي - أهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثانية: سموحة – جيسا جارا الرواندي- جامعة أوغندا - جندميري المدغشقري - اتحاد مصراطة الليبي .

المجموعة الثالثة: السويحلي الليبي - روكينزو البورندي - ولايتا ديتشا الإثيوبي- السجون الكيني - أسبوار الكونغولي - فاب الكاميروني.

المجموعة الرابعة: الخدمات العامة الكيني - جامعة زيمبابوي - فاج الغيني- مونجازا الكونغولي - نيمو ستار الأوغندي - اساريا الليبي.