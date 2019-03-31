حميد أحداد يغيب عن مواجهة الزمالك وسموحة في الدوري

الأحد، 31 مارس 2019 - 15:41

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الزمالك - الأهلي

يغيب حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك عن مواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري بسبب الإيقاف.

وكان أحداد قد تحصل على البطاقة الصفراء في مواجهة الأهلي أمس السبت والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبذلك يكون المهاجم المغربي قد تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم مع الزمالك مما يعني إيقافه عن مواجهة سموحة.

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وكان أحداد قد نال البطاقة الصفراء الأولى أمام مصر للمقاصة في الجولة الثالثة في 16 أغسطس.

بينما كانت البطاقة الثانية خلال مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 19 والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستضيف الزمالك فريق سموحة يوم الأربعاء المقبل في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة من 23 مباراة وبفارق نقطتين عن الأهلي أقرب منافسيه.

الزمالك سموحة الدوري المصري

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