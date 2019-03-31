رسميا - ملعب الجيش بالسويس يستضيف لقاء الإسماعيلي والمقاولون

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب على ملعب الجيش بالسويس.

وتقام مباراة الفريقين في الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وكشف الاتحاد المصري في بيان رسمي أن المباراة تم نقلها من ملعب السلام المغلق بسبب الإصلاحات استعدادا لاستقبال بطولة أمم إفريقيا.

كما قررت لجنة المسابقات أن تكون المباراة بدون حضور جماهيري.

ويقع الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 32 نقطة من 22 مباراة بينما المقاولون العرب سادسا برصيد 36 نقطة من 26 مباراة.

وكان المقاولون العرب قد تعادل إيجابيا بهدفين أمام المصري البورسعيدي أمس السبت.