الأهلي يخوض التدريبات بلا راحة استعدادا للاتحاد السكندري.. وعودة نيدفيد

يخوض فريق الأهلي لكرة القدم مرانه في الخامسة من مساء اليوم الأحد بالإسكندرية بدون راحة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يطير الأهلي يوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة لمواجهة صن داونز مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعود كريم وليد "نيدفيد" للمشاركة في تدريبات الأهلي للمشاركة مع الفريق من جديد بعد الغياب عن مواجهة الزمالك للإيقاف.

وأدى نيدفيد تدريبات الجمعة والسبت مع اللاعبين الغائبين عن لقاء القمة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويواصل شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الأحد على هامش مران الغائبين عن معسكر الإسكندرية.

وكان إكرامي يعاني من الإصابة بمزق في عضلة السمانة.