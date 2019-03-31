الأهلي يخوض التدريبات بلا راحة استعدادا للاتحاد السكندري.. وعودة نيدفيد

الأحد، 31 مارس 2019 - 12:23

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

يخوض فريق الأهلي لكرة القدم مرانه في الخامسة من مساء اليوم الأحد بالإسكندرية بدون راحة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل.

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة الدوري.

أخبار متعلقة

الأهلي يسافر بطائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز رئيس الزمالك: لن نواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية إذا لم يلعب الأهلي هناك أرقام في الجول – رمضان صبحي حل الأهلي في كل مكان ضد الزمالك عامر حسين: أرضية برج العرب تحسنت في الأيام الأخيرة.. وحالته تحدد مكان مباراة الاتحاد والأهلي

ومن المقرر أن يطير الأهلي يوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة لمواجهة صن داونز مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعود كريم وليد "نيدفيد" للمشاركة في تدريبات الأهلي للمشاركة مع الفريق من جديد بعد الغياب عن مواجهة الزمالك للإيقاف.

وأدى نيدفيد تدريبات الجمعة والسبت مع اللاعبين الغائبين عن لقاء القمة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويواصل شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الأحد على هامش مران الغائبين عن معسكر الإسكندرية.

وكان إكرامي يعاني من الإصابة بمزق في عضلة السمانة.

كريم نيدفيد الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

النجوم والداخلية يتعادلان لصالح 4 فرق في صراع الهبوط 9 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - من ضمنهم ابنه.. زيدان يمنح الفرصة للجميع في مباراة ريال مدريد أمام ويسكا 17 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة 30 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: مفاوضاتنا للتجديد لوادي وتعديل عقد إسلام عيسى مستمرة لبعد مباراة الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
خطوة جديدة من المصري لتجنب خصم نقاط من رصيده 48 دقيقة | الدوري المصري
ساري عن صافرات جماهير تشيلسي ضده: اعتدت على ذلك.. وأُصدق مدرب كارديف 54 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك 4 قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك

قد ينال إعجابك