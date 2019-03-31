ليوناردو: لم نفكر أبدا في الاستغناء عن جاتوزو

الأحد، 31 مارس 2019 - 09:43

كتب : FilGoal

جاتوزو

شدد ليوناردو المدير الرياضي لميلان واللاعب السابق للفريق على ثقة الإدارة في جينارو جاتوزو المدرب رغم خسارته في آخر مباراتين بالدوري الإيطالي أمام إنتر ميلان وسامبدوريا.

وقال ليوناردو لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"جاتوزو لديه عقد مع ميلان، لا نناقش هذا الأمر إطلاقا. لطالما كنا واضحين حيال ذلك".

وواصل البرازيلي "مستقبله ليس أولوية وصراحة فاجأني سؤال الصحفي لجاتوزو عن الأمر. كان مدربا للفريق قبل أن نأتي، لم نفكر إطلاقا في استبداله".

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واستمر ليوناردو "إذا فاز جاتوزو بالدوري يوما ما، سيكون أمرا رائعا، فلقد صنع تاريخا مع ميلان كلاعب. كما قلت، آخر شهرين في الموسم هما الأصعب. ميلان متمرس في التحسب للسيناريوهات المختلفة. نركز على احتمال التأهل لدوري أبطال أوروبا ونؤمن بقدرتنا على بلوغ المركز الرابع. لم يحقق ميلان ذلك لست سنوات، لكن هذا الفريق وجد ضالته ونأمل بلوغ الهدف".

بعد 5 انتصارات متتالية في الدوري خسر ميلان 6 نقاط ليتراجع للمركز الرابع وإذا فاز خامس الترتيب روما بدربي الشمس أمام نابولي يوم الأحد سيقلص الفارق إلى نقطة مع فريق جاتوزو.

ويفتقد ميلان للمشاركة في البطولة، التي فاز بها 7 مرات كثاني أكثر فريق بعد ريال مدريد (13 مرة)، منذ موسم 2013-2014 حين أقصاه أتليتكو مدريد من الدور ثمن النهائي.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز في الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا.

ميلان جاتوزو

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