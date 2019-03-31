سيميوني: سننافس على الدوري لآخر نفس

الأحد، 31 مارس 2019 - 09:29

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني

رغم أن الفارق 10 نقاط مع برشلونة المتصدر إلا أن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد يرفض الاعتراف أن فرصته ضئيلة في التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وقال سيميوني عقب فوز ساحق يوم السبت على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-صفر في الجولة 29 من الدوري:"لا نغفل حقيقة أننا في أي مرحلة من الدوري ننافس لأنها طبيعتنا".

وواصل الأرجنتيني "نريد المنافسة على الدوري حتى آخر نفس".

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يستطيع سيميوني ورجاله تقليص الفارق في 6 إبريل حين يحل ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو لكن تستمر مهمته صعبة في اللحاق برفاق ليونيل ميسي.

وقبل ذلك يستضيف أتليتكو فريق جيرونا يوم الثلاثاء.

والدوري هو البطولة الوحيدة التي لا يزال ينافس فيها أتليتكو بعدما ودع دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس وأقصاه جيرونا من كأس ملك إسبانيا.

سيميوني أتليتكو مدريد

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