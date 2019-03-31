سولشاير يعذر بوجبا بسبب اختلاف مركزه مع فرنسا

الأحد، 31 مارس 2019 - 09:17

كتب : FilGoal

سولشاير - بوجبا

التمس أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد العذر للاعبه بول بوجبا الذي لم يقدم أداء رائعا خلال لقاء السبت الذي فاز به النادي على واتفورد بنتيجة 2-1 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي عقب اللقاء:"بوجبا لاعب مهم. لم نستحوذ على الكرة اليوم، 50% استحواذ في ملعبنا محبط نوعا ما. بوجبا كان بعيدا، لعب مباراتين مع فرنسا، يلعب في مركز أكثر عمقا معهم وهذا شيء ربما علينا التفكير به، أن نجعله يدخل أكثر في اللعبة".

وواصل مهاجم يونايتد السابق "بوجبا قادر على الشيئين، يستطيع الهجوم والدفاع. المهاجمان اليوم قاما بالمطلوب".

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في فرنسا يلعب بوجبا في مركز لاعب الوسط المدافع بجوار نجولو كانتي لكن بقميص يونايتد ينال حرية أكثر باللعب في مركز لاعب الوسط الارتكاز جهة اليسار والذي يتقدم كثيرا لمنطقة جزاء المنافس.

وفازت فرنسا على مولدوفا وآيسلندا بنتيجة 4-1 و4-صفر على الترتيب في تصفيات يورو 2020 وشارك بوجبا في المباراتين مع بطل العالم.

وشارك بوجبا البالغ عمره 26 عاما في 38 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

بوجبا سولشاير مانشستر يونايتد

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