تقرير: توتنام يطلب 130 مليون إسترليني لبيع إريكسن

في ظل رغبة أندية عديدة في الحصول على خدمات لاعب الدنمارك وعلى رأسها ريال مدريد عملاق إسبانيا، حدد فريق توتنام سعرا للتخلي عن نجمه كريستيان إريكسن وفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية.

كريستيان إريكسن النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وأشارت ميرور إلى أن فريق سبيرز يطلب 130 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن صانع الألعاب البالغ عمره 27 عاما.

وهذا مبلغ أكثر من 10 أضعاف المقابل المالي الذي انتقل به إريكسن من أياكس إلى توتنام في 2013.

ويقدر موقع transfermarkt، المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، قيمة إريكسن بـ73 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد عقد جوهرة توتنام إلى 2020.

وشارك إريكسن في 38 مباراة بالموسم الحالي وسجل 7 أهداف وأرسل 12 تمريرة حاسمة.