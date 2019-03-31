ستراسبورج ينهي هيمنة باريس سان جيرمان ويتوج بكأس الرابطة الفرنسية

الأحد، 31 مارس 2019 - 00:59

كتب : FilGoal

ستراسبورج - جينجامب

توج ستراسبورج بلقب كأس الرابطة الفرنسية، بعد فوزه على جينجامب في نهائي المسابقة 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية.

المباراة التي أقيمت على بيير موروي في مدينة ليل، لم تشهد تسجيل أي هدف طوال 90 دقيقة أصلية، و30 دقيقة إضافية، ليكون الحسم بركلات الجزاء الترجيحية.

ستراسبورج حصد اللقب الرابع في تاريخه بالمسابقة، ليكون قد فاز بكل مباراة نهائية لعبها في كأس الرابطة.

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بينما فشل جينجامب في حصد اللقب بأول نهائي يخوضه.

ستراسبورج البطل صاحب المركز العاشر في الدوري الفرنسي، أطاح في طريقه بـ ليل، مرسيليا، ليون، بوردو.

أما جينجامب صاحب المركز 18 في الدوري، فتجاوز: أنجيه، نيس، باريس سان جيرمان، موناكو.

ليصير ستراسبورج أول بطل لكأس الرابطة غير باريس سان جيرمان، منذ فوز سانت إيتيان باللقب عام 2013.

ستراسبورج ضمن تأهله إلى مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل، والتي يتأهل إليها بطل كأس الرابطة.

أرسين فينجر المدرب التاريخي السابق لـ موناكو وأرسنال، ظهر قبل انطلاق صافرة البداية، وقدّم الكأس للجماهير.

المباراة لم تشهد الكثير من الفرص، إلا أن ماركوس تورام كاد أن يفتتح التسجيل لـ جينجامب في الشوط الأول، لكنه فشل في قيادة فريقه لما فشل فيه والده –ليليان تورام- طوال مسيرته: الفوز بكأس الرابطة.

في ركلات الجزاء الترجيحية، سجّل: سانين برتشيتش، وأدرين توماسون، وديميتري لينارد، وليونيل كارول لـ ستراسبورج، بينما سجّل إيتيان ديوت لـ جينجامب، وأهدر زميلاه أليكساندر ميندي، وسيلفيو روديلين.

ستراسبورج فاز باللقب في النسخة الأولى عام 1964، ثم عاد وكررها عام 1997 و2005، ليصير ثاني أكثر الأندية فوزا باللقب بعد باريس سان جيرمان صاحب الـ8 ألقاب.

ستراسبورج جينجامب الدوري الفرنسي

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