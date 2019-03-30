أمير مرتضى: الملعب تسبب في نتيجة المباراة "غير المرضية"

السبت، 30 مارس 2019 - 21:35

كتب : أحمد شوقي

الأهلي - الزمالك

برر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك انتهاء مباراة القمة بالتعادل السلبي بسبب حالة الطقس وملعب برج العرب.

وتعادل الزمالك سلبيا مع الأهلي في القمة رقم 177 ضمن الجولة الـ17 للدوري المصري، في مباراة كان البطل الأول فيها مياه الأمطار التي أثرت على أرضية الملعب.

وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "حالة الملعب كانت السبب الرئيسي في انتهاء القمة بهذه النتيجة غير المرضية بالنسبة لنا".

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وأضاف في تصريحات للصحفيين "بالتأكيد كنت أتمنى الفوز ولكن كان صعب تحقيق ذلك في هذه الأجواء الصعبة".

وأكمل "أعتقد إذا لعبنا ضد الأهلي في ملعب آخر كنا سنحقق الفوز".

واستمر في تصريحاته "اللاعبون قدموا أداء جيد رغم الظروف الصعبة".

وعن حكم المباراة قال: "الحكم قراراته كانت غريبة ومتسرعة".

وأوضح أمير مرتضى "الفريق لم يتأثر بغياب أي لاعب وكل من شاركوا كانوا على قدر المسؤولية".

وأتم تصريحاته "قبل المباراة كنا ننتظر قرار التأجيل لوقت آخر لأننا كنا نريد اللعب في أجواء جيدة ولكن هذا لم يحدث، لا نزال متصدرين للدوري ونسعى لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة".

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