بعد الهبوط.. مدرب هدرسفيلد يكشف عن تصرف غريب من لاعبي كريستال بالاس

السبت، 30 مارس 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

كريستال بالاس - هدرسفيلد تاون

بكثير من الأسى، تحدّث جان سيويرت المدير الفني لنادي هدرسفيلد تاون، بعد تأكُد هبوط فريقه رسميًا من الدوري الإنجليزي.

هدرسفيلد تاون خسر 0-2 أمام كريستال بالاس في الجولة 32 من المسابقة، ليودع المسابقة قبل 6 جولات على النهاية.

وصرّح سيويرت بعد المباراة: "من الصعب التعبير عن مشاعري، بالطبع أنا محبط. ركلة الجزاء لخّصت الموسم، استقبلنا 8 أهداف من أصل 10 ركلات جزاء سُددت علينا هذا الموسم".

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كاشفا عن بادرة حسنة من لاعبي كريستال بالاس بعد الشوط الأول: "عندما تتلقى التصفيقات من المنافس أثناء الدخول إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، فلا شك أنك قمت بشيء ما بشكل صحيح، ولكن هذا ليس كافيا لتفوز بمباراة في الدوري الإنجليزي".

المدرب الذي حضر في يناير لتحقيق المهمة المستحيلة، واصل بعد فشله في إخراج هدرسفيلد من المركز الأخير: "الحياة تعج بالنجاحات والإخفاقات على حدٍ سواء، ونحن في النادي يجب علينا التعلم من الأخطاء".

مضيفا: "لا أريد التحدث عن أخطائنا علنيًا، ولكن في النادي من المهم أن نتعلم".

وشدد: "أشكر كل من الجماهير التي ساندتنا، خصوصا اليوم في لندن".

هل تابع نتائج المباراة الأخرى المقامة في نفس التوقيت والتي أثرت على مصير فريقه؟

سيويرت أجاب: "لا، لأننا تلقينا الهدف الأول قبل 10 دقائق تقريبا على النهاية، وكان وضعا صعبا علي".

هدرسفيلد تاون بات أسرع فريق يهبط في الدوري الإنجليزي بنسخته الحديثة، متساويا مع دربي كاونتي عام 2008.

هدرسفيلد تاون كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

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