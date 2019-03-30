فرصة وحيدة في آخر لحظة.. عبد الغني ينقذ الزمالك من هدف محقق عند خط المرمى

السبت، 30 مارس 2019 - 19:58

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني - الزمالك - الإنتاج الحربي

45 دقيقة أولى لم تشهد أي فرص محققة تُذكر بين الزمالك والأهلي، لولا فرصة اللحظة الأخيرة فقط.

الزمالك يواجه الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 في الدوري المصري على ملعب برج العرب.

الأمطار أثرت بشدة على أرضية ملعب برج العرب، والتي بدورها أثرت بشدة على مستوى القمة.

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أخطر فرص الشوط ظهرت في الدقيقة 47 عن طريق ناصر ماهر.

رمضان صبحي اخترق منطقة جزاء الزمالك قبل أن يرسل عرضية سددها مروان محسن لتصطدم في دفاع الزمالك وتصل لـ ناصر ماهر وحيدا أمام المرمى.

ناصر فضل لعب الكرة بالرأس بدلا من التسديد بالقدم، ولكن رأسيته لم تهز الشباك لتجد محمد عبد الغني.

مدافع الزمالك أبعد الفرصة الوحيدة في الشوط من عند خط المرمى.

فرصة انتهى بعدها مباشرة الشوط الأول السلبي بين الزمالك والأهلي.

في القمة في الدوري الأهلي الزمالك

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