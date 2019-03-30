بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتجاوز بلاكبيرن ويشعل الصراع على مراكز الملحق

السبت، 30 مارس 2019 - 19:57

كتب : FilGoal

أستون فيلا

واصل أستون فيلا سلسلة نتائجه الإيجابية، وفاز على ضيفه بلاكبيرن روفرز 2-1، في الجولة 39 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

سام مرسي

النادي : ويجان

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

ويجان
أستون فيلا

المباراة شهدت مشاركة أستون فيلا قائد منتخب مصر في صفوف أستون فيلا طوال المواجهة، ليساهم في الفوز الثمين.

تامي أبراهام سجّل هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف تايرون مينجس هدف أصحاب الأرض الثاني بالدقيقة 61. فيما سجّل أماري بيل هدف بلاكبيرن روفرز الوحيد في الدقيقة 74.

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ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس، ويتجمد رصيد بلاكبيرن عند 47 نقطة في المركز 16.

وفي مباراة أخرى، شارك سام مرسي في تعادل سلبي 0-0 لفريقه ويجان أتليتك أمام برينتفورد.

اللاعب المونديالي شارك في المباراة كاملة مع ويجان، دون أن ينجح أي من الفريقين في التسجيل.

ليرفع ويجان رصيده إلى 40 نقطة في المركز 20، ويرفع برينتفورد رصيده إلى 50 نقطة في المركز 13.

أحمد المحمدي سام مرسي أستون فيلا ويجان

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