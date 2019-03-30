بالفيديو - ثواني أخيرة مجنونة تنقل صدارة ألمانيا من بايرن إلى دورتموند

استعاد بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني، بفوز متأخر على فولسفبورج 2-0، مستفيدا من تعثر بايرن ميونيخ بالتعادل أمام فرايبورج.

دورتموند سجّله هدفيه أمام فولفسبورج على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الثواني الأخيرة من المباراة بواسطة باكو ألكاسير.

ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، ويتجمّد رصيد فولفسبورج عند 42 نقطة في المركز الثامن.

المهاجم الإسباني تقدّم لـ دورتموند من ركلة حرة مباشرة في الثواني الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني بعد تمريرة الإنجليزي جادون سانتشو.

مهاجم برشلونة السابق رفع رصيده من الأهداف إلى 16 في الدوري الألماني هذا الموسم، وهو أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجّل 5 أهداف بعد الدقيقة 90 في موسم واحد.

ليستعيد دورتموند صدارة الدوري الألماني من بايرن ميونيخ.

بايرن بدوره تعثّر أمام فرايبورج، وتعادل 1-1، ليفرّط في الصدارة.

لوكاس أولير سجّل هدف فرايبورج في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك روبيرت ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 22.

ليرفع بايرن رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني خلف دورتموند، ويرفع فرايبورج رصيده إلى 32 نقطة في المركز 12.

عقدة نيكو كوفاتش مدرب بايرن تواصلت، إذ لم يهزم فرايبورج في 6 مباريات كمدرب.