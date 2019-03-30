بدأ نادي المصري البورسعيدي مرحلة المفاوضات مع محمود وادي المهاجم الفلسطيني للفريق لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

محمود وادي النادي : المصري المصري

وقال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com: "الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال طلب تجديد تعاقد محمود وادي".

وأضاف "الإدارة تعمل الآن على حسم هذا الملف سريعا وتجديد تعاقد اللاعب لمدة 3 سنوات".

وأكمل "اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل ولكننا نفضل إنهاء هذا الملف مبكرا".

وانضم محمود وادي البالغ من العمر 24 عاما لصفوف المصري بداية الموسم الجاري.

ولعب مهاجم منتخب فلسطين مع المصري 20 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.