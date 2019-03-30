تشكيل الزمالك – عبد الغني يجاور الونش في غياب علاء والنقاز.. وبوطيب يقود الهجوم ضد الأهلي

يغيب محمود علاء عن القمة، ليلعب محمد عبد الغني بجوار محمود حمدي "الونش" في دفاع الزمالك أمام الأهلي.

الزمالك يواجه الأهلي في السابعة مساءً على ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

محمود علاء خرج من قائمة الزمالك بالكامل بسبب الإصابة، نفس حالة حمدي النقاز، حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وخرج من قائمة الزمالك كل من: حمدي النقاز ومحمود علاء وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم.

بينما يجلس على دكة الزمالك كل من: عماد السيد – محمد عبد السلام – محمود عبد العزيز – بهاء مجدي – حميد أحداد – أيمن حفني – عمر السعيد.

حازم إمام يعوض غياب النقاز، بينما يقود خالد بوطيب خط هجوم الزمالك أمام الأهلي.

بوطيب في الهجوم وخلفه الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد سيد "زيزو".

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة.

الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: خالد بوطيب.