تشكيل الأهلي – عاشور يجاور السولية.. مروان ورمضان وأجايي يهاجمون الزمالك

يلعب حسام عاشور بجانب عمرو السولية في وسط ملعب الأهلي في القمة أمام الزمالك.

الزمالك يواجه الأهلي في السابعة مساءً على ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي يعتمد على أيمن أشرف وسعد سمير كقلبي دفاع، مع علي معلول ومحمد هاني.

مروان محسن يقود هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي رمضان صبحي وجونيور أجايي وناصر ماهر.

دكة الأهلي جاءت هجومية بتواجد وليد أزارو وصالح جمعة وحسين الشحات وجيرالدو، إلى جانب ياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعلي لطفي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حسام عاشور.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – ناصر ماهر – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

بينما استبعد لاسارتي من قائمة الأهلي كل من: مصطفى شوبير – محمد شريف – صلاح محسن – رامي ربيعة – محمود وحيد – باسم علي.