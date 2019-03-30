تشكيل الأهلي – عاشور يجاور السولية.. مروان ورمضان وأجايي يهاجمون الزمالك

السبت، 30 مارس 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الساورة - مروان محسن

يلعب حسام عاشور بجانب عمرو السولية في وسط ملعب الأهلي في القمة أمام الزمالك.

الزمالك يواجه الأهلي في السابعة مساءً على ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي يعتمد على أيمن أشرف وسعد سمير كقلبي دفاع، مع علي معلول ومحمد هاني.

أخبار متعلقة

مصدر من الأهلي لـ في الجول: ملتزمون بخوض القمة.. وحالة برج العرب مطمئنة الدرندلي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا.. ولاسارتي يقرر الاستمرار في معسكر مغلق من يشارك في الهجوم؟ اختر بنفسك تشكيل الزمالك أمام الأهلي من يشارك في وسط الملعب؟ اختر بنفسك تشكيل الأهلي أمام الزمالك

مروان محسن يقود هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي رمضان صبحي وجونيور أجايي وناصر ماهر.

دكة الأهلي جاءت هجومية بتواجد وليد أزارو وصالح جمعة وحسين الشحات وجيرالدو، إلى جانب ياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعلي لطفي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حسام عاشور.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – ناصر ماهر – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

بينما استبعد لاسارتي من قائمة الأهلي كل من: مصطفى شوبير – محمد شريف – صلاح محسن – رامي ربيعة – محمود وحيد – باسم علي.

في الدوري الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير عزمي: أهدرنا بعض الفرص كادت تمنحنا الفوز في القمة 9 دقيقة | الدوري المصري
أرقام في الجول تكشف – أداء مذهل لعبد الله جمعة ضد الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: تأثرنا أكثر من الأرضية لأننا الأعلى فنيا 23 دقيقة | الدوري المصري
عودة البطل.. أسباس ينهار باكيًا بعد قيادته سيلتا لفوز مستحيل على فياريال 26 دقيقة | أوروبا
محمد يوسف: لم نستغل الفرص جيدا.. ومشاركة صالح كانت مفاجأة 36 دقيقة | الدوري المصري
لاسارتي: الصدفة وراء ظهور صالح جمعة بعد غياب في القمة 51 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 4 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

قد ينال إعجابك