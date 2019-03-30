محدّث انتهت في دربي كتالونيا - برشلونة (2) (0) إسبانيول

السبت، 30 مارس 2019 - 17:09

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يستقبل برشلونة جاره إسبانيول في دربي كتالونيا، بالجولة 29 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 66 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز 14 برصيد 34 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.89 ليو ميسي يضيف الهدف الثاني بعد عرضية من مالكوم

ق.71 برشلونة يتقدّم من هدف عكسي سجّله فيكتور سانشيز أثناء محاولة إبعاد الركلة الحرة المباشرة التي نفذها ميسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.8 ليو ميسي يتلاعب بمدافعي إسبانيول ويسدد بقوة لكن كرته تخرج إلى ركلة ركنية

بداية المباراة

لحظات على بداية المباراة

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني

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