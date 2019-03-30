سعفان الصغير: لا ينقصنا سوى التوفيق لدخول الإسماعيلي للمربع الذهبي

يرى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي، أن فريقه لا ينقصه سوى التوفيق من أجل الدخول للمربع الذهبي في الدوري.

وقال سعفان الصغير في تصريحات للصحفيين: "المربع الذهبي ليس بعيدا عننا، ولكننا نحتاج للتوفيق في المباريات المقبلة".

وأضاف "بجانب المزيد من الإصرار من جانب اللاعبين في ترجمة الفرص لأهداف حتى يتجدد الأمل في حصد مقعد ضمن الأربعة الكبار".

وواصل "الفريق قدم مباراة جيدة أمام إنبي، ولكننا لم نحسن استغلال الفرص التي أتيحت لنا وكانت كفيلة بحسم نتيجة اللقاء".

مدرب حراس الإسماعيلي أكمل "إنبى كان الأخطر في الشوط الثاني، لكن الدفاع والحارس محمد فوزي استطاعوا الحفاظ على نظافة شباك الفريق".

وأتم "سعيد تماما بمستوى الحارس محمد فوزي في ظل تألقه خلال اللقاء ونجاحه في التصدي لأكثر من فرصه من لاعبي إنبي".

كان الإسماعيلي قد تعادل مع إنبي ضمن مؤجلات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري المحلي.