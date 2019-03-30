بوكيتينو مشيدا بليفربول: أصابوا بدفع 70 مليون إسترليني لشراء مدافع

السبت، 30 مارس 2019 - 10:46

كتب : FilGoal

فان دايك

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام أن ما بلغه ليفربول من مستوى يعود إلى سخائه في سوق الانتقالات من أجل تدعيم قائمته بأفضل اللاعبين، الأمر الذي جعله الآن ينافس بقوة على أقوى البطولات.

وقال بوكيتينو قبل مواجهة الناديين يوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز:"حين يحتاج ليفربول لدعم قائمته في مكان معين، يقول الناس هذا جنون، أن تدفع 70 مليون جنيه إسترليني لشراء مدافع".

وواصل الأرجنتيني خلال حواره مع الصحفيين "لكنهم أصابوا. لقد انتقوا (فيرجيل) فان دايك لأنه في تلك اللحظة كانوا يؤمنون أنه أفضل مدافع في إنجلترا ويستطيع تحسينهم، وكانوا على حق".

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واستمر بوكيتينو "بعض الناس قالوا، لماذا يدفعون هذا المبلغ من أجل مدافع؟ من آمنوا بأشياء أخرى الآن رأوا أن ليفربول كان محقا. إذا ذهبت لانتداب لاعب سيطور فريقك، إذن ما دفعته ليس كثيرا، لأنه بالنظر إلى قيمة الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري، هذا القدر من المال يعتبر قليلا".

في يناير 2018 انتدب ليفربول اللاعب القوي مقابل 75 مليون إسترليني ليصبح قائد هولندا أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وفان دايك الآن من أهم وأبرز لاعبي ليفربول ورغم أن لاعبين كثر سبقوه في ارتداء قميص النادي إلا أنه القائد الثالث بعد جوردان هندرسون وجيمس ميلنر.

ليفربول توتنام فان دايك

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