كلوب: لم أحفز اللاعبين لأن الحماس يملؤهم

السبت، 30 مارس 2019 - 10:05

كتب : FilGoal

فان دايك - ماني - ليفربول - فولام

لم يبذل يورجن كلوب مدرب ليفربول جهدا كبيرا لتجهيز لاعبيه نفسيا لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينافس الفريق على لقبه بقوة في الموسم الحالي.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي خاص بمباراته يوم الأحد أمام توتنام في الجولة 32 من البطولة:"الشيء الجيد أنني لم أحتاج لتحفيز الأولاد، الحماس يملؤهم".

وواصل "كانت القائمة كبيرة في مران الخميس. وهذا يعني أنهم عادوا جميعا ليقاتلوا من أجل المشاركة. ما تحتاجه للمنافسة على اللقب موجودا بالفعل".

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ويخوض رفقاء محمد صلاح تحديا صعبا أمام فريق سبيرز يأملون فيه مواصلة الضغط على سيتي حامل اللقب ومنافسهم الأبرز على البطولة.

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري بفارق نقطتين عن سيتي الوصيف لكنه خاض لقاء أكثر من الأخير.

وشدد كلوب (51 عاما) على أن فريقه يحتاج لاستكمال النتائج الجيدة التي حققها في الموسم الحالي والتي جعلته ينافس على الدوري حتى الجولات الأخيرة.

واستمر كلوب "لا أعلم الكلمة في اللغة الإنجليزية، هل هي المرونة؟ أن تكون عنيدا نوعا ما، تفعل الأشياء الصحيحة مرارا ومرارا. تحفر وتبقى. هكذا الأمر. عليك أن تكون متزنا وواضحا وألا تفقد صوابك، لا تحاول بقوة بالغة، حاول مثلما فعلت في كل مرة".

وأتم مدرب دورتموند السابق "الأشياء التي قمت بها جاءت بك إلى هنا، عليك أن تفعلها مرارا ومرارا. لا يمكنك التغيير الآن، لماذا نفعل ذلك؟ هذا أسلوبنا ولنواصل بنفس المنوال".

ليفربول كلوب

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