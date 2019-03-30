مواعيد مباريات السبت 30-3-2019 والقنوات الناقلة.. يوم القمة

السبت، 30 مارس 2019 - 00:14

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك

تتجه أنظار الوطن العربي يوم السبت صوب ملعب برج العرب بالإسكندرية مسرح القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة القمة في تمام الساعة السابعة مساء وتنقلها قناتا أون سبورت ونايل سبورت.

وتستأنف يوم السبت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز فيلعب مانشستر سيتي أمام مضيفه فولام الساعة 14:30 ويستضيف مانشستر يونايتد فريق واتفورد الساعة 17:00 وتنقل قناة بي إن سبورتس 2 المباراتين.

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وفي إسبانيا يخوض برشلونة لقاء الدربي ضد إسبانيول في لقاء يبدأ الساعة 17:15 وتنقله قناة بي إن سبورتس 3.

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الزمالك الأهلي الدوري المصري

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