مران الأهلي - جمل فنية والسولية يشارك

شارك عمرو السولية بشكل طبيعي في مران الأهلي الأخير قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وتماثل السولية للشفاء تماما بعد إصابة لحقت به في الأيام الماضية.

وركز المدرب مارتن لاسارتي في المران على جمل فنية ينفذها اللاعبون في الملعب استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويحل الأهلي ضيفا على غريمه التقليدي في ملعب برج العرب والفوز فقط ينتزع له قمة ترتيب البطولة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.