مران الأهلي - جمل فنية والسولية يشارك

الجمعة، 29 مارس 2019 - 22:30

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

عمرو السولية يمرر الكرة إلى محمد هاني في الهدف الأول

شارك عمرو السولية بشكل طبيعي في مران الأهلي الأخير قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وتماثل السولية للشفاء تماما بعد إصابة لحقت به في الأيام الماضية.

وركز المدرب مارتن لاسارتي في المران على جمل فنية ينفذها اللاعبون في الملعب استعدادا لمواجهة الزمالك.

أخبار متعلقة

مناوشات بين بعض جماهير الإسماعيلي و سيدومير.. والمدرب يُعقب: مجرد قلة بالفيديو – رأسيات العالمي تقتل الزعيم.. النصر ينتصر على الهلال وينتزع الصدارة بالفيديو - يا رباااااه! هدف مارادوني تاريخي للدوسري في دربي ملتهب بين الرياض والنصر السقوط الثالث على التوالي لـ حسام حسن.. دجلة يضرب سموحة ويقفز للمركز العاشر

ويحل الأهلي ضيفا على غريمه التقليدي في ملعب برج العرب والفوز فقط ينتزع له قمة ترتيب البطولة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.

الأهلي عمرو السولية

نرشح لكم

أخر الأخبار

إنبي لـ في الجول: علي ماهر مستمر في منصبه حتى الآن.. راضون عن التعادل ضد الإسماعيلي 24 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - جمل فنية والسولية يشارك 54 دقيقة | مصر
مناوشات بين بعض جماهير الإسماعيلي و سيدومير.. والمدرب يُعقب: مجرد قلة ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – رأسيات العالمي تقتل الزعيم.. النصر ينتصر على الهلال وينتزع الصدارة ساعة | السعودية
بالفيديو - يا رباااااه! هدف مارادوني تاريخي للدوسري في دربي ملتهب بين الهلال والنصر ساعة | السعودية
السقوط الثالث على التوالي لـ حسام حسن.. دجلة يضرب سموحة ويقفز للمركز العاشر 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 4 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

قد ينال إعجابك