النجم الساحلي يبلغ نهائي البطولة العربية لأول مرة

في النسخة الـ28 من البطولة العربية للأندية استطاع النجم الساحلي لأول مرة في تاريخه التأهل للمباراة النهائية بعد خروجه بتعادل بدون أهداف يوم الجمعة من ملعب فريق المريخ السوداني.

واستفاد الفريق التونسي من فوزه في ملعبه بهدف في ذهاب الدور نصف النهائي قبل أن يتعادل في مباراة الإياب ويعبر إلى نهائي النسخة الحالية، المسماة بكأس زايد، والذي سيقام في الإمارات في 28 إبريل.

وينتظر النجم في النهائي الفائز من المواجهة السعودية الخالصة بين الهلال والأهلي. وفاز بطل السعودية بهدف في ملعبه على الأهلي في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي.

وتأهل النجم للنهائي كتب الظهور رقم 12 للفرق التونسية في ختام البطولة العربية.

والسعوديون هم الأكثر تأهلا للنهائي، 12 مرة سابقة، والهلال أو الأهلي سيكتبان المرة 13.

وأندية السعودية هي الأكثر تتويجا بكأس العرب (8 مرات) تليها التونسية (6). وتوج الترجي بلقب النسخة السابقة من البطولة.

وتوجت أندية إفريقيا باللقب 14 مرة مقابل 13 لنظيرتها الآسيوية.

ويحمل الترجي والرشيد العراقي الرقم القياسي في عدد التتويجات (3) يليهما الشباب والهلال السعوديان والصفاقسي التونسي (2).