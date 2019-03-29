بالفيديو - الفيصلي يقلب تأخره بهدفين إلى فوز رائع على الاتحاد ليبقيه في مراكز الهبوط

الجمعة، 29 مارس 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

الفيصلي السعودي

حسم هدف لويس جوستافو في الوقت البديل مباراة رائعة بين الفيصلي والاتحاد انتهت بنتيجة 3-2 يوم الجمعة في الجولة 25 من الدوري السعودي.

وصمد الفيصلي رغم تأخره بهدفين وسجل 3 مرات لينتزع فوزا مثيرا من أنياب الاتحاد الذي استمر في المركز 13 بترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

وارتقى الفيصلي للمركز السادس ورفع رصيده إلى 36 نقطة.

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وسجل مانويل مروان دا كوستا وجاري رودريجيز في الدقيقتين 20 و31 ليحقق الاتحاد أسبقية رائعة في ملعب مضيفه بمدينة المجمعة.

لكن هدف سلطان مندش في الدقيقة 42 قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك حمدان الشمراني التعادل في الدقيقة 72 ولم يكتف الفيصلي بنقطة التعادل واستمرت محاولاته إلى أن سجل هدفا صاعقا في الدقيقة 91 عن طريق جوستافو.

ويستضيف الفيصلي فريق الفتح يوم الجمعة 5 إبريل بينما يوم الخميس يواجه الاتحاد ضيفه الباطن.

الفيصلي الاتحاد الدوري السعودي

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