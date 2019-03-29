بالفيديو - الفيصلي يقلب تأخره بهدفين إلى فوز رائع على الاتحاد ليبقيه في مراكز الهبوط

حسم هدف لويس جوستافو في الوقت البديل مباراة رائعة بين الفيصلي والاتحاد انتهت بنتيجة 3-2 يوم الجمعة في الجولة 25 من الدوري السعودي.

وصمد الفيصلي رغم تأخره بهدفين وسجل 3 مرات لينتزع فوزا مثيرا من أنياب الاتحاد الذي استمر في المركز 13 بترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

وارتقى الفيصلي للمركز السادس ورفع رصيده إلى 36 نقطة.

الملخص المختصر لمواجهة #الفيصلي_الاتحاد شاهد الملخص الكامل من خلال الرابط :https://t.co/90eMB9S0CB pic.twitter.com/rcsjk8bkwp — دوري بلس (@dawriplusksa) March 29, 2019

وسجل مانويل مروان دا كوستا وجاري رودريجيز في الدقيقتين 20 و31 ليحقق الاتحاد أسبقية رائعة في ملعب مضيفه بمدينة المجمعة.

لكن هدف سلطان مندش في الدقيقة 42 قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك حمدان الشمراني التعادل في الدقيقة 72 ولم يكتف الفيصلي بنقطة التعادل واستمرت محاولاته إلى أن سجل هدفا صاعقا في الدقيقة 91 عن طريق جوستافو.

ويستضيف الفيصلي فريق الفتح يوم الجمعة 5 إبريل بينما يوم الخميس يواجه الاتحاد ضيفه الباطن.