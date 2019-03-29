انتهت قمة الدوري السعودي – النصر (3) - (2) الهلال.. انتصار قاااااتل للعالمي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي النصر والهلال التي تقام في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين التي تقام في ملعب الملك فهد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة أما النصر فيأتي ثانيا بـ55 نقطة.

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نهاية المباراة بانتصار النصر بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90+2: جووووووووووووووووووووووول يا رباااااااه هدف قاتل للنصر برأسية من برونو أوفيني.

ق79: جووووووووووووووووول يا رباااااااه على الإثارة والمتعة.. سالم الدوسري ركض بالكرة من خارج منطقة الجزاء وتوغل وراوغ مدافع وحارس النصر قبل أن يبتسم ويسدد في الشباك مباشرة.

ق77: جوووووووووول الهدف الثاني للنصر عن طريق برونو أوفيني.

ق66: طرد لللاعب الهلال محمد كانو عقب حصوله على إنذارين.

ق55: الحكم التركي كونيت شاكير لجأ إلى تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة من البليهي على لاعب النصر لكنه احتسب الهدف في النهاية.

ق53: جوووووووووول التعادل للهلال عن طريق علي البليهي.

ق46: جوووووووووول هدف أول للنصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق20: مازال التعادل السلبي مسيطرا على اللقاء وسط غياب الفرص.

ق5: بداية قوية من النصر صاحب الأرض وضغط هجومي كبير على دفاع الهلال.

انطلاق القمة.