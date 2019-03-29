محدّث انتهت - سموحة (2) - (3) دجلة.. الإسماعيلي (0) - (0) إنبي

الجمعة، 29 مارس 2019 - 18:49

كتب : FilGoal

نداي - الزمالك - وادي دجلة - عماد السيد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي أمام إنبي، ومواجهة سموحة أمام وادي دجلة في الدوري المصري.

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** إنبي (0) - (0) الإسماعيلي

انتهت

- نهاية الشوط الاول

- انطلاق المباراة

** سموحة (2) - (3) وادي دجلة

انتهت

** ق79 جووووووول حسام حسن والهدف الثاااني وتقليص الفارق لـ سموحة

** ق68 جووووووول حسام عرفات والثاااالث لـ دجلة في مرمى سموحة

** ق62 جووووووول إبراهيما نداي والثااااني لـ دجلة في مرمى سموحة

** ق51 جووووووول الهدف الأول لـ سموحة عن طريق ديرك نيسيبامبي

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق20 جووووووول الهدف الأول لـ دجلة عن طريق إبراهيما نداي

- انطلاق المباراة

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