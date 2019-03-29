محدّث انتهت - سموحة (2) - (3) دجلة.. الإسماعيلي (0) - (0) إنبي
الجمعة، 29 مارس 2019 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي أمام إنبي، ومواجهة سموحة أمام وادي دجلة في الدوري المصري.
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** إنبي (0) - (0) الإسماعيلي
انتهت
- نهاية الشوط الاول
- انطلاق المباراة
** سموحة (2) - (3) وادي دجلة
انتهت
** ق79 جووووووول حسام حسن والهدف الثاااني وتقليص الفارق لـ سموحة
** ق68 جووووووول حسام عرفات والثاااالث لـ دجلة في مرمى سموحة
** ق62 جووووووول إبراهيما نداي والثااااني لـ دجلة في مرمى سموحة
** ق51 جووووووول الهدف الأول لـ سموحة عن طريق ديرك نيسيبامبي
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** ق20 جووووووول الهدف الأول لـ دجلة عن طريق إبراهيما نداي
- انطلاق المباراة
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