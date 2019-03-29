فالفيردي: ميسي يلعب مصابا منذ عيد الميلاد

كشف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أن ليونيل ميسي أيقونة الفريق يلعب بلياقة بدنية ناقصة منذ عيد الميلاد بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية:"نظن أن الأمر على ما يرام لكنه يعاني من الإصابة منذ مدة طويلة. نتعامل مع الإصابة من قبل عيد الميلاد. حاولنا تهدئة الألم وسنواصل ذلك. الآن لديه عدة أيام ليرتاح".

وواصل "نقوم بكل شيء بشكل طبيعي، تحدثنا معه بعدما عانى من مشكلة بسيطة في المران ونقوم بكل شيء معا. نتخذ القرارات معا وأتحدث معه لأرى هل يعجبه ما أقوم به مع الآخرين".

وعاود ألم الفخذ ميسي خلال لقاء منتخب بلده الأرجنتين أمام فنزويلا في 22 مارس الماضي والذي انتهى لصالح الأخيرة بنتيجة 3-1.

وبسبب الإصابة لم يسافر ميسي مع الفريق إلى المغرب لمواجهة أسود الأطلس في لقاء خسره المضيف بهدف يوم الثلاثاء.

ويستعد ميسي ورفاقه في برشلونة لمباراة الدربي أمام إسبانيول يوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وشارك ميسي في 37 مباراة بالموسم الحالي وسجل 39 هدفا وأرسل 21 تمريرة حاسمة.