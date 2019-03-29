ميسي: ابني يسألني لماذا يريدون في الأرجنتين قتلك!

انتقادات قاسية توجه باستمرار إلى ليونيل ميسي بسبب تردي نتائج الأرجنتين الأمر الذي جعله ابنه يظن أن المنتقدين في البلد اللاتينية يريدون إسقاط نجم برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

وقال ميسي عبر البرنامج الإذاعي الأرجنتيني Club Octubre 94.7 FM:"الأمر صعب، ابني يتابع دائما يوتيوب وشاهد فيديو ثم سألني، لماذا في الأرجنتين يريدون قتلك؟".

وواصل أيقونة برشلونة "لكني أريد مواصلة مسيرتي. لازلت أريد الفوز بشيء مع المنتخب. سألعب كل اللقاءات المهمة. لقد بلغنا بالفعل نهائي كأس العالم 2014 وهذا ليس شيئا سهلا".

بعد خروج مبكر من المونديال الأخير في الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام فرنسا قرر ميسي الابتعاد لنهاية 2018 عن ارتداء قميص ألباسيليستي ومع عودته لخوض لقاء ودي في 22 مارس الماضي خسرت الأرجنتين لقاء وديا بنتيجة 3-1 أمام فنزويلا في إطار استعداداتها لكوبا أمريكا التي تنطلق في يونيو المقبل بالبرازيل.

رغم أن ميسي توج ببطولات لا حصر لها مع برشلونة إلا أن التتويج بكأس مع الأرجنتين لا يزال مستعصيا عليه. وخسر ميسي نهائي كوبا أمريكا في 2007 و2015 و2016.

واستنكر ميسي تقارير تزعم أنه يتدخل في اختيار مدرب المنتخب بالقول:"لا أريد إظهار الأكاذيب التي يقولونها عني على أنها حقيقة. لا أحدد مدربي المنتخب. اسمع هذه الأشياء السيئة ومن الصعب التعايش مع الأمر. لو كنا فزنا بكأس العالم في البرازيل لاختلفت القصة. خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. بعد ذلك حدثت إخفاقات عديدة وأعتقد أن الإعلام كان عليه التعامل معها بشكل مختلف".

وتحدث ميسي عن مدربه ليونيل سكالوني "يريد فريقا قويا متماسكا لا يتيح الفرصة للمنافس ولا يعاني دفاعه وأن يكون في مأمن حين يفقد الكرة. يريدني أن أبدأ في طرف الملعب قبل الدخول إلى العمق. يريد منا تحديدا بناء فريق صلب. المنتخب يمر بمرحلة تغيير وواضح أن العالم أجمع يحترمه بشدة. لما هو عليه، لما حققه، لكن علينا أن نكون واقعيين. إذا أردنا أن نكون منافسين أقوياء علينا فعل ذلك في الملعب وهناك عمل كثير ينتظرنا لنحقق ذلك. لاعبون كثر خاضوا سبعة أو ثمانية لقاءات فقط مع الفريق لذا علينا الصبر. نستطيع أن نكون أقوياء لوجود مواهب كافية في الفريق".

تستعد الأرجنتين بقيادة ميسي لرحلة جديدة في الكأس القارية. تلعب في كوبا أمريكا في المجموعة الثانية وتواجه كولومبيا وباراجواي وقطر.

ولم تفز الأرجنتين بكوبا أمريكا منذ عام 1993، فهل يعيد ميسي اللقب؟