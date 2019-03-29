مران المستبعدين – وليد سليمان وحمدي فتحي يشاركان.. وإكرامي يواصل التأهيل

الجمعة، 29 مارس 2019 - 15:24

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مران الأهلي الأربعاء 13 مارس

خاض لاعبو النادي الأهلي المستبعيدن من قائمة الفريق أمام الزمالك، مرانا قويا صباح اليوم الجمعة.

وشهد المران الذي قاده حسين عبد الدايم مخطط الأحمال، مشاركة الثنائي وليد سليمان، وحمدي فتحي العائد من الإصابة.

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وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية؛ استكمالا لبرنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته في حين يشكو حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

من جهة أخرى، واصل شريف إكرامي حارس الفريق أداء البرنامج التأهيلي بسبب معاناته من إصابة بمزق في عضلة السمانة، حيث أدى اللاعب جلسة في الجيم، وأعقبها تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وأخيرا، أدى أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق جلسة تأهيل في الجيم بسبب معاناته من كدمة قوية في ركبته والتي تعرض لها في مران الفريق الثلاثاء الماضي وقام على إثرها بمغادر التدريبات الجماعية.

وكان المران أيضا بحضور كل من كريم نيدفيد ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي وإسلام محارب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد السبت في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ17 لبطولة الدوري.

وليد سليمان الأهلي

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