أعرب أحمد السلعاوي لاعب كرة السلة بفريق الأهلي عن رضاه بقضاء الله وقدره بعد الإصابة التي تعرض لها والتي أنهت موسمه.

تألق السلعاوي هذا الموسم مع فريق الأهلي وكان أحد أبرز نجومه وحصد لقب دوري المرتبط مع الفريق قبل أن يتعرض لإصابة قوية، اتضح فيما بعد أنها قطع في الغضروف.

وقال السلعاوي لـ FilGoal.com: "الحمد لله، كانت إصابة صعبة وللأسف توقيتها أصعب جاءت في وقت كنت أسير فيه بخطى ثابتة مع الأهلي".

وأضاف السلعاوي "لكن أحمد الله، قمت بإجراء العملية الجراحية في الركبة والغضروف واستمر لمدة 6 أسابيع دون السير على قدمي".

وتابع السلعاوي "بعد ستة أسابيع من الآن أبدأ التأهيل بنسبة 50%، بعد ذلك عقب ثلاثة أشهر أقوم بمنظار استكشافي للاطمئنان على الغرز وإذا كنت في حاجة لأمور طبية أخرى".

ويلعب الأهلي في ربع نهائي دوري المحترفين بجانب ربع نهائي بطولة إفريقيا.

وواصل السلعاوي حديثه "أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على الاهتمام الكبير ومساندتهم لي، ومكالمتهم جميعا للاطمئنان على حالتي الصحية".

وتابع السلعاوي "قام بزيارتي العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء محمد الدماطي ومحمد سراج ومحمد الجارحي ومهند مجدي".

وشدد السلعاوي "دعم مجلس الإدارة كان له أثر كبير عليّ، بجانب تواجد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في أكثر من مرة".

وأتم السلعاوي حديثه "في النهاية أتمنى التوفيق لفريق الأهلي الفترة المقبلة وتحقيق لقبي الدوري وكأس إفريقيا".