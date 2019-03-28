قائمة الإسماعيلي - عودة متولي والشامي.. وشيلونجو يقود الهجوم أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي قائمته استعدادا لمواجهة إنبي غدا الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري.

ويلعب الإسماعيلي أمام إنبي ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبا وشهدت عودة محمود متولي مدافع الدراويش ومحمد الشامي جناح الفريق.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمود رضا

الدفاع: علاء عبد العظيم - محمود متولي - محمد مجدي - ريتشارد بافور - محمد هاشم - أحمد أيمن.

الوسط: محمد صادق - وجيه عبد الحكيم - عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدي - كريم بامبو - محمد الشامي.

الهجوم: أودا مارشال - بنسون شيلونجو.

ويأتي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 21 مباراة وبفارق 10 نقاط عن المربع الذهبي بعد المصري الذي خاض 4 مباريات زائدة.

أما إنبي فيتذيل الترتيب برصيد 22 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق البترولي.