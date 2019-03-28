أعلن محمد الشامي لاعب الإسماعيلي جاهزيته للمشاركة مع الفريق خلال اللقاءات المحلية المقبلة.

محمد الشامي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وتماثل الشامي الشفاء من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة والتي أبعدته عن المشاركة في لقاءات الفريق.

وقال الشامي في تصريحات لـ FilGoal.com: "أنا جاهز للمشاركة مع الإسماعيلي في اللقاءات المحلية".

وأضاف لاعب الإسماعيلي "هدفي مثل زملائي هو مصالحة الجماهير بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية".

وتابع الشامي "نسعى للتركيز من أجل تحقيق الانتصارات في المسابقات المحلية".

وشدد لاعب الإسماعيلي "هدف الفريق واضح وهو دخول المربع الذهبي هذا الموسم مستغلين اللقاءات المؤجلة للدراويش".

وأتم الشامي تصريحاته "هناك فرصة قوية لتحقيق لقب كأس مصر خاصة وأن الفريق يمتلك رغبة كبيرة في تقديم نفسه بشكل جيد على الساحة المصرية".

ويلعب الإسماعيلي أمام إنبي يوم الجمعة المقبل بعد استئناف مسابقة الدوري المصري.

ويقع الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.