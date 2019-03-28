تقرير: سواريز جاهز للمشاركة مع برشلونة.. ديمبيلي مازال مصابا

الخميس، 28 مارس 2019 - 13:37

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

حصل فريق برشلونة على أخبار سارة ظهر اليوم الخميس بتعافي بعض اللاعبين من الإصابة قبل العودة من التوقف الدولي والمشاركة في الدوري الإسباني.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

برشلونة

ويعود برشلونة من جديد بعد فترة التوقف الدولي ويلعب ضد اسبانيول يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن لويس سواريز مهاجم الفريق سيكون لائقا للمواجهة ويحصل على التصريح الطبي غدا الجمعة.

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وكان الموقع الرسمي لبرشلونة قد أعلن يوم 18 مارس في بيان رسمي غياب سواريز من 10 إلى 15 يوما بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم اليمنى.

وأشارت صحيفة آس أن سواريز أكمل تدريباته اليوم الخميس مع الفريق.

وأضاف التقرير إلى عودة سرجيو بوسكيتس وفيليب كوتينيو وأرتور ميلو وخوردي ألبا وسيرجي روبيرتو إلى التدريبات مجددا.

وكشف التقرير أن عثمان ديمبيلي صانع ألعاب برشلونة هو الوحيد الذي لن يكون لائقا مع الفريق أمام اسبانيول بسبب الإصابة.

لويس سواريز برشونة ديمبيلي

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