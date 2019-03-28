كورتوا: هازارد من الأفضل في العالم.. أتمناه في مدريد

الخميس، 28 مارس 2019 - 12:37

كتب : FilGoal

هازارد يحتفل بهدف تشيلسي في ولفرهامبتون

وجود إيدين هازارد في ريال مدريد سيمنح تيبو كورتوا مزيدا من الطمأنينة والسرور باعتبار مواطنه البلجيكي من أمهر وأفضل اللاعبين في العالم.

ولم يخف كورتوا حارس النادي الملكي رغبته في ذلك فقال في حوار مع إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية:"كل شخص حر في حياته. بالنسبة لي، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكصديق أتمناه هنا".

وواصل كورتوا الذي لعب مع هازارد في تشيلسي "لا أعلم إن كان سيأتي إلى ريال مدريد أم لا، ولا أدري أيضا هل يرغب النادي به أم لا. بالنسبة لي، لاعب عظيم، لكن القرار ليس بيدي".

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زميلان صديقان متجاوران في منتخب الشياطين الحمر ولعبا معا لأربعة مواسم في تشيلسي قبل أن يرحل كورتوا في الصيف الماضي إلى ريال مدريد.

وتزعم تقارير أن هازارد يقترب من الرحيل عن تشيلسي مع نهاية الموسم الحالي وأن الوجهة الأقرب هي ريال مدريد الذي يستعد بقوة لسوق الانتقالات المقبلة.

وصرح هازارد من قبل بأنه يتمنى يوما اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

ريال مدريد كورتوا هازارد

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