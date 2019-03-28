كرة طائرة - الأهلي يتلقى تأكيدات بمشاركة 21 فريقا ببطولة إفريقيا.. غياب فرق تونس

تلقت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال" برئاسة مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي تأكيدات بمشاركة 21 فريقا - بجوار الأهلي - في المسابقة.

ويستضيف الأهلي بطولة إفريقيا للأندية من يوم 1 أبريل وحتى 10 من الشهر ذاته، بعد أسبوعين من استضافة نسخة السيدات.

وشهدت تأكيدات الأندية غياب فرق تونس عن الظهور بقرار فني بينما تواجدت فرق ليبية وجزائرية فقط عربيا.

ويمثل الأهلي وسموحة مصر في البطولة الإفريقية.

وتلقت اللجنة العليا خطابا من الاتحاد الإفريقي بمشاركة فرق:

سموحة ( مصر)، والسويلحي، وأهلي طرابلس والاتحاد، المصراطي وأساريا (ليبيا) ـ وأولمبيك ميلية وبرج بوعريريج (الجزائر) ــ والخدمات العامة والسجون (كينيا) ــ وجامعة زيمبابوي ( زيمبابوي) ــ وgvc (رواندا) ــ والشرطة (بتسوانا) ــ والإسمنت، وولايتا ديتشا (اثيوبيا)ــ وفاج (غينيا) ــ وجامعة أوغندا، ونيمو ستار (اوغندا) ــ وروكينزو (بوروندي) وانتر كلوب (الكونغو) ــ وفاب (الكاميرون) وإنجيز (كوت ديفوار).

ومن المقرر وصول الفرق يوم 30 مارس على أن يقام الاجتماع الفني يوم 31 لإجراء القرعة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقبا متفوقا على الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه وصاحب الست بطولات.

وحصل الأهلي على أخر نسختين من المسابقة أمام كل من النجم الساحلي وطلائع الجيش على الترتيب.