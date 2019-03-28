الأهلي يعسكر بالإسكندرية بعد مران الخميس.. وبرنامج بدني خاص للاعبين الدوليين

الخميس، 28 مارس 2019 - 11:46

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

يدخل فريق الأهلي لكرة القدم في معسكر مغلق بالإسكندرية مساء اليوم الخميس بعد نهاية التدريبات.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي، على أن يخوض غدا الجمعة مرانه على ملعب برج العرب.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء السبت في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالدوري المصري على ملعب برج العرب.

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وينتظم اللاعبون الدوليون بمران فريق الأهلي عصر اليوم الخميس، ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا خاصا لهم.

وكان الثلاثي محمد هاني وعمرو السولية وصلاح محسن قد انضم إلى معسكر منتخب مصر الأول بينما الرباعي مصطفى شوبير وناصر ماهر ورمضان صبحي وكريم وليد مع المنتخب الأوليمبي وعلي معلول مع فريق تونس.

ووضع أليخاندرو مخطط الأحمال بالجهاز الفني للأهلي برنامج بدني استشفائي للاعبين الدوليين استعدادا لمواجهة القمة.

ومن المقرر أن يعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق اليوم عقب نهاية مران الفريق.

في رأيك ما هو التشكيل الأمثل للأهلي في القمة؟

الأهلي اللاعبون الدوليون القمة الدربي

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