مدرب ليون: سيكون شرفا إذا خلفني مورينيو

الخميس، 28 مارس 2019 - 08:48

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

أثنى برونو جينيزيو مدرب ليون على جوزيه مورينيو الذي قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إنه قد يقود الفريق في الموسم المقبل.

وقال جينيزيو للصحفيين:"لا نقدر إلا على احترام مورينيو. إنه مدرب فاز في كل مكان ذهب إليه".

وواصل المدرب الفرنسي الذي ينتهي عقده مع ليون في يونيو المقبل "لا يمكنني تعريف مورينيو كشخص، لكني أحترمه كثيرا بسبب سجله وإنجازاته في كرة القدم. لقد فاز بكل شيء".

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وأتم جينيزيو "في كل مكان ذهب إليه فاز بكأس. فاز بدوري أبطال أوروبا. بوضوح، إنه مدرب عظيم، لذا، إذا خلفني سيكون شرفا".

ولا يزال مورينيو حرا منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وفي تصريحات سابقة لم يغلق البرتغالي الباب أمام إمكانية العمل في فرنسا. ودرب مورينيو أندية بنفيكا وأونياو ليريا وبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وحقق "سبيشال وان" لقب الدوري في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفاز بدوري الأبطال مع بورتو وإنتر في 2004 و2010 على الترتيب.

مورينيو ليون

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