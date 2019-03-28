فان دير فارت: على بيل أن يكون أنانيا

وجه رافاييل فان دير فارت لاعب ريال مدريد السابق نصيحة إلى الجناح الحالي للفريق جاريث بيل الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب هبوط مستواه.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال الهولندي الذي لعب مع بيل في توتنام:"الأمر غريب، لكن في هولندا نقول أحيانا عليك أن تكون أنانيا. قد تكون أنانيا بشكل إيجابي. قيمته 100 مليون يورو، لقد دفعوا مالا كثيرا وعليه أن يترجم ذلك. في آخر عام له بتوتنام، سدد كل ركلة حرة، كان يقرر كل شيء".

وواصل فان دير فارت حديثه لصحيفة إيفيننج ستاندرد الإنجليزية "هذا ما عليه فعله الآن. أدرك صعوبة الأمر، لأن هناك العديد من اللاعبين الجيدين، لكن عليه القيام بذلك أكثر".

ويتعرض بيل لانتقادات شديدة بسبب تواضع مستواه وكتبت تقارير أن ريال مدريد قرر الاستغناء عنه في نهاية الموسم.

ويتوقع جمهور الفريق الملكي مستوى أفضل من الويلزي نظرا لأنه أغلى لاعب في تاريخ النادي.

ونصح فان دير فارت زميله السابق بأن يتجاهل الانتقادات مشيرا "بيل لاعب رائع لكن كشخص عليه الشعور بالثقة. لابد أن يشعر أنه مرحب به. أعلم أن الأمور تكون صعبة في ريال مدريد إذا تراجع مستواك. لا يهم إن كنت كريستيانو رونالدو أو بيل أو فان دير فارت، سيطيحون بك خارج الفريق بعد عام واحد فقط".

واستمر "عليك بحسن التعامل مع الأمر، ولا أعلم هل بمقدوره ذلك أم لا. أعرفه كشخص وكزميل سابق أتمنى دائما أن يقول: حسنا، سأعود. لا أعتقد أن هذا سيحدث، لكن ستكون قصة شيقة إن تحققت".

ويقضي بيل موسمه السادس مع ريال مدريد وشارك في 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.