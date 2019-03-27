حصل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح فريق الزمالك على وعد من مجلس الإدارة على فتح ملف تعديل عقده بعد مباراة القمة.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن كهربا قد حصل على وعد من إدارة الزمالك خلال حديث دار بينهم أمس الثلاثاء على فتح ملف تعديل العقد بعد مباراة القمة.

وطالب مجلس إدارة الزمالك لاعب الفريق بالتركيز والظهور بشكل جيد لتحقيق الفوز أمام الأهلي وبعد ذلك سيتم فتح ملف تعديل العقد.

ويبلغ كهربا من العمر 24 عاما وشارك مع الزمالك في 19 مباراة هذا الموسم بالدوري المصري.

ونجح كهربا في تسجيل 10 أهداف في مسابقة الدوري وصناعة مثلهم في الـ19 مباراة.