مدرب الزمالك 2001 لـ في الجول: أنهينا الدوري في مركز لا يليق بنا.. وأثبتنا أمام الأهلي قوة شخصيتنا

أشاد محمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2001 لكرة القدم رغم الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الجمهورية للناشئين.

وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي 2-3 لينهي المسابقة في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما حصد الأهلي اللقب برصيد 78 نقطة.

وقال جمال في تصريحات لـ FilGoal.com: "صحيح أن الزمالك خسر أمام الأهلي لكن الفريق أثبت للجميع قوة شخصيته".

وأضاف المدير الفني لمواليد 2001 بالزمالك "لعبنا وسط أجواء من الضغط بعد التأخر بثلاثة أهداف، إذ تمكنا من تسجيل هدفين وكنا قريبين من التعادل مع الأهلي الذي كان يتعجل إنهاء المباراة".

وشدد جمال "الهدف المبكر في أول 5 دقائق أربك الحسابات بجانب الأهداف التي سجلت من ركلات الجزاء".

وتابع المدير الفني لناشئي الزمالك "سعيد بأداء اللاعبين وإثبات قوة شخصية لاعب قطاع الناشئين وهو أمر إيجابي نبحث عنها للعناصر التي ستمثل الزمالك في المستقبل".

وأتم محمد جمال "أنهينا ترتيب المسابقة في مركز لا يليق بالزمالك وهو المركز الثامن، لكن وجهت رسالة للاعبين أن عليهم تصحيح الأوضاع والتعلم من أخطاء الماضي قبل الموسم الجديد".