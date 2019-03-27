رسميا - قبول استئناف حسين السيد وتحويل الملف إلى لجنة الانضباط والأخلاق

وافقت لجنة الاستئناف لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قبول الاستئناف المقدم ضد قرار إيقاف حسين السيد وتحويل الأمر للجنة الانضباط والأخلاق.

حسين السيد النادي : الاتفاق الاتفاق

وكانت لجنة العقوبات قد أصدرت قرارا بإيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية بما فيهم الإيقاف التلقائي نتيجة الطرد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي.

وتقدم نادي الاتفاق السعودي باستئناف ضد القرار الصادر من لجنة العقوبات.

وكان حسين السيد قد تعرض للطرد في مواجهة الاتفاق والنصر بسبب اعتراضه بصورة غير لائقة ضد حكم المباراة.

وأعلنت لجنة الاستئناف عن قبول الاستئناف المقدم من نادي الإتفاق وإيقاف العقوبة الموقعة على اللاعب.

وأضاف البيان أنه سيتم إعادة الملف إلى لجنة الانضباط والأخلاق وإعادة رسوم الاستئناف المدفوعة على أن يتم إصدار قرار نهائي غير قابل للطعن.