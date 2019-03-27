محمد يوسف: مباراة القمة لن تحسم اللقب.. والثلث الأخير من الدوري هو الأصعب دائما

شدد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة القمة ضد الزمالك في مسابقة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم السبت المقبل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وقال محمد يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مباراة القمة هي بطولة خاصة بين الأهلي والزمالك".

وشدد يوسف "لكنها لن تكون حاسمة للفريق الذي سيتوج بدرع الدوري في النهاية، فالبطولة مازالت ممتدة".

وأضاف يوسف "الثلث الأخير من بطولة الدوري هو الأصعب إذ يشتد الصراع على الهروب من الهبوط وتقاتل الفرق من أجل كل نقطة".

وتابع يوسف "الأمر أيضا بالنسبة للفرق الأخرى من أجل الرغبة في الدخول للمربع الذهبي بحثا عن المشاركة الإفريقية".

وواصل يوسف حديثه "الفريق يسعى دائما إلى إسعاد جماهيره من خلال الفوز في جميع المباريات والتتويج بالبطولات ونأمل في مواصلة العروض القوية".

وبالحديث عن اللاعبين الدوليين قال يوسف: "الجهاز الفني تابع جميع اللاعبين خلال المشاركات الدولية سواء مباريات رسمية أو ودية والأمور تسير بشكل جيد في استعدادات الفريق".

وأتم محمد يوسف تصريحاته "أتمنى عدم تعرض أي لاعب لإصابة خاصة أن جميع المباريات في المرحلة المقبلة في غاية الأهمية سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي".