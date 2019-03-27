بالفيديو – الدنمارك تعوّض تأخرها 0-3 في آخر 7 دقائق.. وسيناريو مجنون من 6 أهداف في دربي إسكندنافيا

حققت الدنمارك عودة أسطورية مجنونة، وأجبرت مضيفتها سويسرا على التعادل 3-3، في ملعب سانت جيكوب بارك، بالجولة الثانية من تصفيات يورو 2020.

ريمو فرولر تقدّم للسويسريين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، قبل أن يضيف القائد جرانيت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 66 من تسديدة يمينية قوية.

ثم ابتعد الشاب بريل إيمبولو في النتيجة بالدقيقة 76 بهدف مقصي جميل.

سويسرا 3-0 الدنمارك.. ولا مجال للاستلام

في الدقيقة 84 بدأت العودة الخارقة، كريستيان إريكسن نفّذ ركلة حرة تابعها ماتياس يورجنسن برأسه، مسجلا هدف الدنمارك الأول.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 88 بهدف ثانٍ للدنمارك عن طريق كريستيان جيتكاير.

المعجزة اكتملت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، فوضى دفاعية سويسرية كبيرة، استغلها هنريك دالسجارد وأدرك التعادل للدنمارك وسط دهشة الحضور.

لترفع سويسرا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتحصد الدنمارك أول نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى لا تقل إثارة، تعادلت النرويج أمام جارتها السويد بثلاثة لكل طرف في دربي إسكندنافيا.

بيورين مارس يوهنسن سجّل هدف النرويج الأول في الدقيقة 41.

قبل أن يضيف جوشوا كينج الهدف الثاني في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

المنتخب السويدي اندفع بكل خطوطه إلى الأمام مهددا مرمى مضيفه في أكثر من مناسبة، حتى تحصّل على ركلة جزاء في الدقيقة 70.

المتخصص أندرياس جرانكفيست أهدرها، لكن زميله فيكتور كلايسون كان حاضرًا في المتابعة ليقلّص الفارق للسويد بهدف أول.

محاولات السويد لم تتوقف، لكنها وجدت تصديات خارقة من روني ألمينينج يارستاين، قبل أن يأتي التعادل أخيرا في الدقيقة 86 بهدف عكسي سجّله هافارد نوردفيت بالخطأ في مرماه.

اكتساح السويد الهجومي تواصل، ليسجّل الفايكنجز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق روبن كوايسون.

النرويج لم تستلم بدورها للانهيار، وأدركت التعادل في الثواني الأحيرة عن طريق أولا كامارا.

لترفع السويد رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة خلف إسبانيا، وترفع النرويج رصيدها إلى نقطة في المركز الخامس.