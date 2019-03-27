بالفيديو - كوالياريلا "الأكبر" يقود إيطاليا لسحق منتخب ليختنشتاين الضعيف

حقق منتخب إيطاليا فوزًا عريضًا على ليختنشتاين بـ6 أهداف مقابل لا شيء، على ملعب إينيو تارديني، بالجولة الثانية من تصفيات يورو 2020.

إيطاليا سجّلت أهدافها بواسطة ستيفانو سينسي، وماركو فيراتي، وفابيو كوالياريلا (مرتين)، ومويس كين، وليوناردو بافوليتي.

لترفع إيطاليا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، ويتجمّد رصيد ليختنشتاين عند 0 من النقاط في قاع المجموعة.

إيطاليا تقدّمت في الدقيقة 17 بضربة رأسية من ستيفانو ينسي بعد عرضية لياندرو سبيناتزولا من الجهة اليسرى.

ماركو فيراتي مايسترو خط الوسط أضاف هدف إيطاليا الثاني في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 35 كُتِب التاريخ..

فابيو كوالياريلا سجّل الهدف الثالث من ركلة جزاء، وصار أكبر مسجل في تاريخ المنتخب الإيطالي، إذ يبلغ 36 عاما و54 يوما، ليحطم الرقم المسجّل باسم كريستيان بانوتشي والذي بلغ 35 عاما و62 يوما.

الهدف الدولي الأخير لـ كوالياريلا، يرجع إلى 7 سبتمبر 2010، أي منذ 3122 يوما كاملا.

في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، سنحت الفرصة لـ كوالياريلا حتى يضيف هدفا جديدا، بعد أن أبعد دانييل كوفمان مدافع الضيوف الكرة من على خط المرمى بذراعه، مما كلّفه بطاقة حمراء وركلة جزاء على فريقه.

مهاجم سامبدوريا انبرى للركلة من جديد، وسجّلها مضيفا هدف إيطاليا الرابع مباشرة قبل العودة إلى غرف خلع الملابس.

في الشوط الثاني، أضاف الشاب مويس كين هدف إيطاليا الخامس بضربة رأسية في الدقيقة 70، وهو هدفه الدولي الثاني في ظرف أيام.

قبل أن يختتم البديل بافوليتي الأهداف برأسية جديدة في الدقيقة 76 عقب دخوله بـ4 دقائق.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعادل منتخب البوسنة والهرسك مع ضيفه اليوناني بهدفين لكل طرف، على ملعب بيلينو بولي.

إيدين فيسكا وميراليم بيانيتش سجّلا هدفي البوسنة في الدقيقتين 10 و15، لكن هذا لم يمنع أحفاد الإغريق من العودة في المباراة.

كونستانتينوس فورتونيس قلّص الفارق في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، قبل أن تتواصل مصائب البوسنة بتحصل بيانيتش على بطاقة حمراء في الدقيقة التالية.

التعادل سُجل قبل 5 دقائق على النهاية عن طريق ديميتريس كولوفوس، لتقتنص اليونان نقطة ثمينة رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف إيطاليا، وهو نفس رصيد البوسنة والهرسك في المركز الثالث.

كما فازت فنلندا على مضيفتها أرمينيا بهدفين دون مقابل، على الملعب الجمهوري.

فريدريك ينسين سجّل الهدف الأول في الدقيقة 14، وأضاف زميله بيري سويري الهدف الثاني في الدقيقة 78.

لترفع فنلندا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الرابع، وتفشل أرمينيا في حصد أولى نقاطها بالتصفيات.