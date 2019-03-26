بالفيديو - بمشاركة بوطيب.. الأرجنتين تفوز بصعوبة على المغرب في غياب ميسي

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 23:00

كتب : FilGoal

المغرب - الأرجنتين

شارك خالد بوطيب مهاجم الزمالك في خسارة منتخب المغرب وديا أمام الأرجنتين بهدف دون في المباراة التي أقيمت في ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وبدأ بوطيب المباراة أساسيا ولعب حتى الدقيقة 75 قبل أن يغادر ويشارك بدلا منه رشيد عليوي وهو ممسكا بظهره.

وشهدت المباراة شد وجذب بين لاعبي المغرب والأرجنتين بسبب بعض الالتحامات بين الطرفين. وحصل خالد بوطيب على بطاقة صفراء في الدقيقة 30.

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وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة وفشلت محاولات الأرجنتين لتسجيل الهدف إلى أن جاءت الدقيقة 84 بالخبر السار للتانجو عندما هز أنخيل كوريا شباك أسود الأطلسي.

على الجانب الآخر غاب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين عن المباراة، بعدما شارك في المواجهة السابقة أمام فنزويلا.

ويعود بوطيب عقب المباراة للانتظام في معسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الـ17 للدوري المصري.

خالد بوطيب المغرب الأرجنتين

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