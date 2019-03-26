كرة سلة - مدحت وردة يدخل قاعة المشاهير لعام 2019 للاتحاد الدولي

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 19:22

كتب : FilGoal

كرة سلة basketball

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة اليوم الثلاثاء، اختيار مدحت وردة أحد أساطير كرة السلة المصرية ضمن فعاليات "قاعة المشاهير لعام 2019" ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة أنه تم اختيار الـ 11 مدعو من 11 دولة مختلفة من بين 3 قارات بعد مفاضلة من 150 رمزا لكرة السلة حول العالم.

ويقدم الاتحاد الدولي الأسطورة المصرية مدحت وردة وباقي المدعوين خلال افتتاح كأس العالم المقبل في 31 أغسطس.

وتقام بطولة العالم لكرة السلة في الفترة من 31 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

ويمثل إفريقيا الخماسي أنجولا وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال وتونس.

كرة سلة مدحت وردة

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