كرة سلة - مدحت وردة يدخل قاعة المشاهير لعام 2019 للاتحاد الدولي
الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 19:22
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة اليوم الثلاثاء، اختيار مدحت وردة أحد أساطير كرة السلة المصرية ضمن فعاليات "قاعة المشاهير لعام 2019" ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة أنه تم اختيار الـ 11 مدعو من 11 دولة مختلفة من بين 3 قارات بعد مفاضلة من 150 رمزا لكرة السلة حول العالم.
الاتحاد الدولي يعلن اختيار مدحت وردة لاعب القرن الإفريقي لفعاليات HALL OF FAME class of 2019 "قاعة المشاهير لعام 2019"
وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أنه تم إختيار مدحت وردة وباقي المدعوين من 11 دولة مختلفة من بين 3 قارات بعد مفاضلة بينهم من ضمن 150 رمز لكرة السلة حول العالم. pic.twitter.com/gjs4CkRnKE— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) March 26, 2019
ويقدم الاتحاد الدولي الأسطورة المصرية مدحت وردة وباقي المدعوين خلال افتتاح كأس العالم المقبل في 31 أغسطس.
وتقام بطولة العالم لكرة السلة في الفترة من 31 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.
ويمثل إفريقيا الخماسي أنجولا وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال وتونس.