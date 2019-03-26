للعام الثاني على التوالي تتوج فريدة العسقلاني لاعبة فريق الأهلي للكرة الطائرة ببطولة إفريقيا للأندية بعد انضمامها للأهلي منذ 3 سنوات وتحصد لقب أفضل حائط صد في البطولة للمرة الثانية.

وكان فريق سيدات الأهلي قد توج بلقب البطولة الإفريقية للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتواصل FilGoal.com مع فريدة العسقلاني عقب التتويج وقالت في البداية: "دخلنا المباراة النهائية بضغوطات كبيرة بسبب خسارة لقب البطولة العربية هذا الموسم".

وعن الفارق بين المباراتين أوضحت فريدة "الفارق كبير جدا، البطولة العربية أسهل من الإفريقية وكنا ندخل المسابقة العربية بثقة كبيرة".

وتابعت "لا يوجد الكثير من الفرق الصعبة في البطولة العربية، وحققنا الفوز على الصفاقسي كثيرا لذلك كان هناك ثقة، ولذلك حققوا اللقب ونجحوا في خطفنا في المباراة".

وشددت فريدة "إلا أن ذلك جعلنا ندخل مواجهة قرطاج بتركيز شديد وحساب كبير للفريق التونسي حتى وإن كان قد خسر من الصفاقسي".

وأضافت فريدة "كان الأهم بالنسبة لنا أن نؤدي دورنا على أكمل وجه وبعد ذلك النتيجة تكون من عند الله، خسرنا الشوط الأول بسبب الضغط الكبير واستعجال الفوز لكن بعد ذلك نجحنا في العودة والفوز باللقب".

وعن تحقيقها لقب البطولة للعام الثاني على التوالي أوضحت فريدة "التتويج باللقب القاري مرتين متتاليين ليس بالأمر السهل أبدا وأتمنى إن شاء الله تحقيق ذلك كل عام ومواصلة الإنجازات مع الأهلي".

وبالحديث عن الجائزة الفردية والتتويج كأفضل حائط صد في إفريقيا للعام الثاني قالت فريدة: "الحمد لله كنت سعيدة جدا بذلك اللقب الذي جاء بتوفيق من الله".

وتابعت "يمكن أن يكون ظهر ذلك بصورة كبيرة في مباراة الأنابيب الكيني في نصف النهائي، لديهم اللاعبة رقم 1 أقوى لاعبة ونجحت وقتها في إيقافها أكثر من مرة وسعيدة جدا بنجاحي في خطف نقاط لفريقي أكثر من أي شيء أخر".

وأخيرا عن فترتها مع الأهلي قالت فريدة: "ذلك هو لقبي الثامن مع الأهلي فتلك البطولة الثانية من إفريقيا وحصدت لقبي البطولة العربية ولقبين دوري ومثلهم كأس مصر وأتمنى أن ينتهي الموسم بإضافة دوري وكأس جديدين".

وأتمت فريدة حديثها "للجمهور دور كبير في تتويجنا بالبطولات، يمنحونا حماس كبير في أوقات مهمة وله العامل الأكبر في الفوز".