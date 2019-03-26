انتهت لقاء ودي أوليمبي - مصر (0) هولندا (1).. انتصار الطواحين

في إطار الاستعدادات لتصفيات طوكيو 2020 المؤهلة للأولمبياد يلتقي المنتخب الوطني الأوليمبي مع نظيره الهولندي في مباراة ودية.

المنتخب الأوليمبي التقى مع نظيره الأمريكي أولا في المعسكر المقام بإسبانيا وانتصر عليه بهدفين نظيفين.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية لمواجهة المنتخب الهولندي.

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نهاية المباراة بانتصار هولندا بهدف دون رد.

ق.71 بطاقة حمراء لـ محمود الجزار أيضا بسبب نفس المشاجرة

ق.71 بطاقة حمراء لـ محمود جاد حارس مرمى مصر البديل بعد اقتحامه أرض الملعب أثناء المشاجرة

ق.70 مشاجرة بين لاعبي المنتخبين

ق56: تسديدة قوية من ناصر ماهر من ركلة حرة ولكن الحارس يتصدى على مرتين.

ق54: كودي جاكبو يتقدم للطواحين الهولندية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25: تصدي رائع من عمر صلاح لفرصة هولندا عن طريق تشونج بعد اختراق من الجبهة اليمنى

ق22: تدخل قوي على عمر مروش من دفاع هولندا ليسقط أرضا ولكن الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء

ق20: تسديدة قوية من كريم نيدفيد يتصدى لها الحارس

انطلاق اللقاء